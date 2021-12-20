Hasanpaşa Halk Kütüphanesi Kadeş Barış Meydanı’na taşındı

Çorum’da 7 gün 24 saat hizmet verecek olan kütüphane hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından 15 yıl süreyle tahsis edilen Kadeş Barış Meydanındaki binanın tadilat ve tefrişatının tamamlanmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Hasanpaşa Halk Kütüphanesi taşınarak, meydanda tahsis edilen binada hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların talebi ve Çorum Valiliği’nin onayı ile Hasan Paşa Halk Kütüphanesi’nin önümüzdeki dönemde 7 gün 24 saat aralıksız olarak okuyucuya hizmet vermesi planlanıyor. Kentte en çok kitabı ve okuyucusu olan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri tarafından hizmet sunulan kütüphaneler arasında 7 gün 24 saat hizmet sunan Türkiye’deki tek kütüphane olacak.

Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak il merkezinde 5 ve ilçelerde ise 15 kütüphane ile okuyucuya hizmet sunuluyor.