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Hasan Yüce vefat etti

Emekli bankacı ve İYİ Parti Bayat İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Hasan Yüce vefat etti. 

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:00
Hasan Yüce vefat etti

Çorum'un Bayat ilçesinde ikamet eden Hasan Yüce, yakalandığı amansız rahatsızlıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.  
Merhumun cenazesi önceki gün Bayat Şehit Ömer Halisdemir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)

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