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Hasan Yasir Bora YEDAŞ Genel Müdürü oldu

Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi’nde (YEDAŞ) Genel Müdürlük görevine Hasan Yasir Bora atandı. Bora, yeni görevini 1 Ağustos 2019 tarihinde devraldı.

Hasan Yasir Bora YEDAŞ Genel Müdürü oldu

Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi’nde (YEDAŞ) Genel Müdürlük görevine Hasan Yasir Bora atandı. Bora, yeni görevini 1 Ağustos 2019 tarihinde devraldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:31
Hasan Yasir Bora YEDAŞ Genel Müdürü oldu

HASAN YASİR BORA KİMDİR?

1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra; 1998-2000 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini ve ardından 2012-2014 yılları arasında da MBA eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de başlayan Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde Proje Koordinatörü olarak devam etti. 2007 yılında Kayserigaz’da çalışmaya başlayan Bora, 2010-2017 yılları arasında Genel Müdür olarak görev aldı. 2017 yılında EWE Turkey Holding A.Ş.’nde operasyondan sorumlu Genel Müdür (COO) olarak atanan Bora, son olarak mevcut rolü ile birlikte Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmekteydi. 20 yılı aşkın süredir enerji sektörünün çeşitli alanlarında deneyimi bulunan Bora, 1 Ağustos 2019 itibarıyla YEDAŞ’ta görevine başladı. (İHA)

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