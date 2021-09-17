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Hasan Tuluk’un eserlerine takdir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, önceki gün Çorum’daki yoğun programları arasına, uluslararası başarılara imza atmış olan Çorumlu metal sanatçısı Hasan Tuluk’un evine ziyareti de sığdırdı.
Güncel 17.09.2021, 22:58
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Ziyarete, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ve Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hasan Tuluk’un eserlerini çok beğendiğini ifade ederek takdir duygularını dile getirdi.
(Haber Merkezi)
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