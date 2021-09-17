Hasan Tuluk’un eserlerine takdir

Ziyarete, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ve Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hasan Tuluk’un eserlerini çok beğendiğini ifade ederek takdir duygularını dile getirdi.

(Haber Merkezi)

