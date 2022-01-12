Hasan Tuluk, “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü Erdoğan’ın elinden aldı

Hasan Tuluk, ödülünü almaya Erzurum’da yaşayan torunu, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Dilruba Nisa Tuluk’la çıktı. Hava Asb. Murat Savaş Tuluk’un kızı olan Dilruba Nisa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı bir resmi armağan etti. Küçük kızla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Tuluk’a, “Torununuzla birlikte gecenin yıldızı oldunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Kendimiz olarak kalmak ve kendimiz olarak daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz” derken, “Her ne kadar küresel sağlık ve finans krizi sebebiyle insanların gündeminde ekonomi ilk sırada gibi görünüyorsa da asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz” diye konuştu.

İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı anlatan Erdoğan, “Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma, bizim dışımızda üretilip dayatılanı değil, kendi kültür ve medeniyet değerlerimizle biçimlendirdiğimiz daha iyilerini sunmakla mükellefiz” ifadesini kullandı.

Törende, Tevfik Alparslan Babaoğlu ebru sanatı, Fatma Çiçek Derman tezhip sanatı, Alpay Ekler Karagöz sanatı, Ayten Tiryaki hat sanatı, Amir Ateş Mevlit geleneği, Gülbün Mesara tezhip, katı ve minyatür sanatı, Fatma Önkol masal anlatma geleneği, Ali Akbey geleneksel ahşap oyuncak yapım geleneği, Hasan Tabakoğlu kazaziye ustalığı, Mustafa Sami Onay tahta kaşık yapım ustalığı, Hasan Tuluk metal el işçiliği geleneği, Hüsamettin Yivlik geleneksel ahşap oyma sanatı, Sevim Ataner ehram dokuma ustalığı, İbrahim Atıcı semer yapım ustalığı, İsmail Araç karatabak dericilik ustalığı, Mehmet Başsav geleneksel lületaşı ustalığı, Mehmet Orhan Çakıroğlu yemeni yapım ustalığı, Mustafa Civelek ıslık dili geleneği, Nahya Güzelyurt yorgan yapım ustalığı, Salim Yaşar çömlek ustalığı, Tansel Işık ağaç baston yapımı ustalığı alanında ödülaldı.. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ise Mehter geleneğini yaşattığı için ödüle layık görüldü.

(İHA ve Haber Merkezi)