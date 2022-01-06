Hasan Tuluk, Kültür Bakanlığınca “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildi

Çorum’un yetiştirdiği uluslararası üne sahip metal sanatçısı, teknik öğretmen Hasan Tuluk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildi.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık, Bakan adına Hasan Tuluk’a gönderdiği yazıda şöyle dedi:

“Somut olmayan kültürel miras unsurlarının gelecek kuşaklara aktarılarak yaşatılmasında kültürel miras taşıyıcıları önemli sorumluluklar üstlenmekte olup bu unsurların icrası ve sürdürülebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve ilgili kriterlerin tamamına sahip olan kişi ve gruplar Bakanlığımızca Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmektedir.

Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlenen adaylar Bakanlık Makamının onayına sunulmuş ve şahsınızın ekli listede belirtilen envanter numarasıyla Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Yaşayan İnsan Hazinesi ödül töreni 11 Ocak 2022 tarihinde saat 19:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Sizin ve size eşlik edecek bir kişinin konaklama ve seyahat giderleri Bakanlığımızca karşılanacak olup bunlara ilişkin ayrıntılı bilgi tarafınıza ayrıca bildirilecektir.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkür eder; Yaşayan İnsan Hazinesi Ödül Törenini onurlandırmanızı rica ederim.” (Haber Merkezi)

