Hasan Tuluk, Ahlatcı’nın ülkeye hizmetlerini kutladı

Uluslararası alanda Çorum’un kültür elçilerinden, metal sanatçısı Hasan Tuluk, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı Metal Rafinerisi’ndeki ofisinde ziyaret ederek, başta koronavirüs aşısı olmak üzere, pek çok bakımdan ülkeye hizmetleri ve iş hayatındaki başarıları nedeniyle kutladı ve bir Çorumlu olarak teşekkürlerini sundu.

Hasan Tuluk, “Taş Mektep” isimli kitabını da Ahlatcı’ya armağan etti.

