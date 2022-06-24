Hasan Tahsin Dölek babasını kaybetti

Şerife Yüksel Dölek'in eşi, Mehmet Mutlu Dölek ve Hasan Tahsin Dölek'in babaları olan Zeki Dölek'in cenazesi, yarın (25 Haziran 2022 Cumartesi) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

