Hasan Tahsin Dölek babasını kaybetti
Gazetemizin de Mali Müşaviri olan SMMM Hasan Tahsin Dölek'in babası Zeki Dölek (77), akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara Sanatoryumunda, bu akşam (24 Haziran 2022 Cuma) saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 24.06.2022, 23:16
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Şerife Yüksel Dölek'in eşi, Mehmet Mutlu Dölek ve Hasan Tahsin Dölek'in babaları olan Zeki Dölek'in cenazesi, yarın (25 Haziran 2022 Cumartesi) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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