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Hasan Soytemiz anjiyo oldu

Güncel 11.04.2021, 19:39
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Hasan Soytemiz anjiyo oldu

Gazetemiz çalışanlarından, futbol, futsal ve hentbol hakemi Ömür Soytemiz’in babası Hasan Soytemiz, anjiyo oldu.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan Hasan Soytemiz, Cumartesi günü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo oldu. Soytemiz’in sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.
ÇORUM HABER, Hasan Soytemiz’e geçmiş olsun der, acil şifalar diler.
(Spor Servisi)
 

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