Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
277.520
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0185
EURO
6.3121

Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Şoförler Odası eski başkanlarından, Es ve Öz Çorumlular Turizm İşletme Sahibi Hasan Öztürk vefat etti.

Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Şoförler Odası eski başkanlarından, Es ve Öz Çorumlular Turizm İşletme Sahibi Hasan Öztürk vefat etti.

08 Eylül 2019 Pazar 23:18
Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Şoförler Odası eski başkanlarından, Es ve Öz Çorumlular Turizm İşletme Sahibi Hasan Öztürk vefat etti.

Dün vefat eden 83 yaşındaki Hasan Öztürk, merkeze bağlı Seydimçakallı Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Seydimçakallı Köyü’nden Zeynal, Menekşe, Sultan ve Satı’nın babaları, Yıldız Öztürk'ün eşi, eski Şoförler Odası Başkanı Hasan Öztürk’ün cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na getirildi. Burada yapılan törenin ardından merkeze bağlı Seydimçakallı Köyü’ne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP eski il başkanları Osman Samsunlu, Cengiz Atlas, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Öztürk’ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 08.09.2019 23:21
İlgili Haberler
Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi
Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor
CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor
“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı
“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı
Yenilenen kadranlar Saat Kulesi’ne takıldı
Yenilenen kadranlar Saat Kulesi’ne takıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim