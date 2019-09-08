Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Şoförler Odası eski başkanlarından, Es ve Öz Çorumlular Turizm İşletme Sahibi Hasan Öztürk vefat etti.

Dün vefat eden 83 yaşındaki Hasan Öztürk, merkeze bağlı Seydimçakallı Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Seydimçakallı Köyü’nden Zeynal, Menekşe, Sultan ve Satı’nın babaları, Yıldız Öztürk'ün eşi, eski Şoförler Odası Başkanı Hasan Öztürk’ün cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na getirildi. Burada yapılan törenin ardından merkeze bağlı Seydimçakallı Köyü’ne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP eski il başkanları Osman Samsunlu, Cengiz Atlas, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Öztürk’ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)