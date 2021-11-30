Hasan Özer Gökmen’den Yusuf Şahinbaş’a ziyaret
Çorum Anitta Otel’in eski Genel Müdürü, halen de, Mart ayında hizmete açılacak Mersin Kızkalesi Ramada Otel’in Genel Müdürü olan Hasan Özer Gökmen, Karaman Tarım İl Müdürü, hemşehrimiz Yusuf Şahinbaş’ı makamında ziyaret etti. (Haber Merkezi)
Güncel 30.11.2021, 00:04
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