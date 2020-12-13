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Hasan Özer Gökmen, Didim’de Maril Resort Hotel’i yönetiyor

Kasım sonu itibariyle Çorum Anitta Otel Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan “Çorum Dostu” Hasan Özer Gökmen, Didim’de 5 yıldızlı Maril Resort Hotel’in Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Güncel 13.12.2020, 22:47
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Hasan Özer Gökmen, Didim’de Maril Resort Hotel’i yönetiyor

Kasım sonu itibariyle Çorum Anitta Otel Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan “Çorum Dostu” Hasan Özer Gökmen, Didim’de 5 yıldızlı Maril Resort Hotel’in Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Telefonla görüştüğümüz Hasan Özer Gökmen, Didim’de yaşayan pek çok Çorumlunun bulunduğunu hatırlatarak, Çorumlu dostlarını burada ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Altınkum’da bulunan Maril Resort Hotel, yeşil ve mavinin buluştuğu büyüleyici konumuyla, emsalsiz manzarasıyla, konuklarına konforlu ve eğlenceli bir tatil sunuyor.

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