Hasan Kuyu toprağa verildi

Hasan Kuyu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

Teslime Kuyu'nun eşi, Yusuf, Özgür ve Ünal Kuyu'nun babaları, Ali, Acem, Murteze, Yusuf ve Satılmış Kuyu'nun kardeşi Hasan Kuyu'nun cenazesi, merkeze bağlı Dereköy köyünde ı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasan Kuyu'nun cenazesine ailesi, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. (Haber Merkezi)