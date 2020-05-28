Hasan Kuyu toprağa verildi
Önceki gün hayatını kaybeden Dereköy köyü eski muhtarı Hasan Kuyu son yolculuğuna uğurlandı
Güncel 28.05.2020, 13:26
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Hasan Kuyu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.
Teslime Kuyu'nun eşi, Yusuf, Özgür ve Ünal Kuyu'nun babaları, Ali, Acem, Murteze, Yusuf ve Satılmış Kuyu'nun kardeşi Hasan Kuyu'nun cenazesi, merkeze bağlı Dereköy köyünde ı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hasan Kuyu'nun cenazesine ailesi, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. (Haber Merkezi)
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