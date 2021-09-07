Hasan Kaya vefat etti
Çorum'un tanınmış renkli simalarından Kaya Dayı lakabı ile anılan Hasan Kaya, hayatını kaybetti.
Güncel 07.09.2021, 00:49
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Sempatik kişiliği ve hırçın tavırlarıyla bilinen Hasan Kaya'nın vefatı, sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Merhumun cenazesi Gemet Köyü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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