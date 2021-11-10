Hasan İpek’ten iki yeni kitap

Eğitimci-yazar Hasan İpek’in “Ozan Dedemoğlu Olayı ve Ardıç Tekkesi” ile “Geçmişiyle Dünüyle Helede Külah” isimli iki yeni kitabı Can Yayınları tarafından çıktı.

Daha önce “Kral Murşile Aynası” isimli tiyatro oyun kitabı Can Yayınları tarafından basılan İpek’in Alevi-Bektaşi ozanlarından Dedemoğlu’nun hayatını anlattığı 200 sayfalık “Ozan Dedemoğlu Olayı ve Ardıç Tekkesi” ile kendi köyü olan Alaca’ya bağlı Külah Köyü’nü anlattığı 432 sayfalık Geçmişiyle Dünüyle Helede Külah” isimli kitapları internet üzerinde satış yapan birçok sitede satışa sunuldu. (Taner ŞİMŞEK)

