Hasan İlhan mazbatasını aldı

ÇESOB Toplantı Salonu’nda yapılan Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası’nın başkanlık seçiminde Hasan İlhan ile Murat Üründü yarışmıştı.

Seçim sonucunda Murat Üründü 93 oyda kalırken Hasan İlhan 130 oy alarak Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası başkanlık görevine seçilmişti.

Başkanlık görevine seçilen Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, bugün beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çorum İl Seçim Kurulu başkanlığına giderek, Zabıt Katibi Emrah Çizmelioğlu’ndan hayırlı, uğurlu olsun dilekleri ile mazbatasını aldı.

Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan’ı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Lütfi Akdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yalnız bırakmadı.

İl Seçim Kurulu’na mazbatasını almaya gelen İlhan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Görevi bugün itibariyle devraldık. Allah’ım görev yapacağımız zaman içerisinde bizleri mahcup etmesin. Kazanan ben değil Odamız oldu. Hizmet için hep beraber ne gerekiyorsa elimizden geldiğince çalışacağız Seçimin Çorum Esnaf ve Sanatkarları için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Mazbatasını alan İlhan daha sonra Adliye binası önünde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi