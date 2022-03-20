Hasan Gülbahçe vefat etti

Hanım Gülbahçe’nin eşi, 3 çocuk babası Hasan Gülbahçe (87),rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 15.00'te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Ulucami’ye götürüldükten sonra ikindi namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

