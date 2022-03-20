Hasan Gülbahçe vefat etti
Önceki dönem CHP milletvekili adaylarından ve belediye meclis üyelerinden Muharrem Bozdoğan ile sanayi esnafından Haluk Özuğurel’in kayınpederi, Ali Rıza Gülbahçe’nin babası, çarşı esnafından şapkacı Hasan Gülbahçe vefat etti.
Güncel 20.03.2022, 18:30
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Hanım Gülbahçe’nin eşi, 3 çocuk babası Hasan Gülbahçe (87),rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi saat 15.00'te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Ulucami’ye götürüldükten sonra ikindi namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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