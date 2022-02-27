Hasan Filiz toprağa verildi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz ile Alarko Holding Mali İşler Koordinatörü Mustafa Filiz, Dr. Ali Filiz, İsmail, Gazi, Mehmet ve Zafer Filiz'in babaları Hasan Filiz (86) Cuma günü düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi morguna konan Filiz'in cenazesi Cuma günü saat 14 00'de burada alınan helalliğin peşinden Hacıbey köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Hasan Filiz’in cenazesine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, CHP İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, CHP Belediye Meclis üyeleri Naz Bulut, Şentürk Gülnaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)

