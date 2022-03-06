Hasan Filiz için can yemeği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen can yemeğine merhumun ailesi ile birlikte Dedesli Ovası Türkmen Köyleri mensupları, bazı siyasi parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dede Şahin Polat’ın gülbeng ve duası eşliğinde düzenlenen yemeğin ardından konuklar, Arap Filiz ve aile bireylerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

(Taner ŞİMŞEK)

