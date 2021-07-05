Hasan Eker’in oğlu Arslan, İrem Kaya ile evleniyor

Arslan Eker ile İrem Kaya’nın düğün yemeği 10 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da Güney Köyü’nde, balosu ise 11 Temmuz Pazar günü saat 13.00’de Güleryüz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Düğüne katılanlar için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması rica edilirken, ayrıca silah atmaya da müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

ÇORUM HABER, Gül-Hüseyin Kaya ve Ayser-Hasan Eker çiftlerini kutlar, İrem ile Arslan’a ömür boyu mutluluklar diler.

