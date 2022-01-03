Hasan Eker’den birlik ve beraberlik mesajı

32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde çok sayıda şoför esnafının da destek verdiği adaylık açıklamasında konuşan Hasan Eker, şoför ve nakliyeci esnafından gelen yoğun talepler doğrultusunda Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı’na talip olduğunu söyledi.

Oda Başkanlığına seçilmesi halinde şoför ve nakliyeci esnafının sorunlarına çare arayacağını ve çözülmedik sorunlarını bir bir çözmek için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini kaydeden Eker, “Yüce yaradan nasip eder başkanlığa seçilirsem odada önce birlik ve beraberliği sağlayacağıma ve odayı tecrübe ve birikimlerimle en güzel şekilde temsil edeceğime yürekten inanıyorum” dedi.

Odada şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğini dile getiren Hasan Eker, “Yıllardır bu mesleğin içinde olan bir kardeşiniz olarak sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Başkan olduğum takdirde esnafla bütünleşmeyi, üyelerimize dört elle sarılmayı, üyemin sorununu en az kendi sorunum kadar görmeyi, üyeme liderlik yapmayı, üyemin haklarını her zeminde koruyabilmeyi, kolektif, demokratik, disiplinli, dürüst, şeffaf ve programlı çalışmayı ilke edineceğime söz veriyorum.

Odamızın asıl sahibi sizlersiniz. Makam ve mevkiler yani bizler gelip geçiyiz. Üyelerimizin ilk görevi de odalarına sahip çıkmak olmalıdır. Bizleri itici güç olarak motive edecek olan unsurlar sizlersiniz. Ben bugün sizinle beraber yürüyebilmek adına bu yola çıktım” diye konuştu.

Mevcut yönetimin Şoförler ve Nakliyeciler Odası’na hiçbir katkısının olmadığını belirten Eker, “Siz değerli oda üyesi esnafımdan yetki istiyorum. O zaman bakın nasıl hizmet geliyor. Genel kurulumuzun tüm oda üyelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyor, kendimi önce size sonra Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

