Hasan Dişçekici’nin kaybı Çorum’u üzdü 

Niğde eşrafından merhum ayakkabıcı Mahmut Dişçekici’nin oğlu, İnş.Müh. Mehmet Dişçekici ve emekli öğretmen Zehra Dişçekici’nin ağabeyleri olan Dr. Hasan Dişçekici, Çorum Devlet Hastanesi’nden sonra Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinde bulunmuş, bu görevi sırasında da Çorumlu hastalara sahip çıkmasıyla gönüllerde yer edinmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.