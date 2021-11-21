Hasan Belli’den Aşgın’a teşekkür
Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Güncel 21.11.2021, 18:29
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Bağcılar 1. Cadde ile 5. Cadde’nin kesişme noktasında yapımı tamamlanan halı sahanın, başta gençler ve çocuklmar olmak üzere bölge halkını çok mutlu ettiğini belirten Muhtar Belli, mahallenin bu ilk spor tesisi için Başkan Aşgın’a teşekkürlerini ifade etti.
Başkan Aşgın ise, olimpik yüzme havuzu inşaatının da devam ettiğini belirterek, Gülabibey’e yeni hizmetler getirmeye devam edeceklerini söyledi.
(Aliye ÖNCEL)
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