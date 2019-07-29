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Hasan Başaranhıncal’ı kaybettik

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın amcası, Çorum’un tanınmış sanayici-işadamlarından ve saygın şahsiyetlerinden Hasan Başaranhıncal (85), bu sabaha karşı saat 03.30’da, mide ameliyatı geçirdiği ve 20 gündür tedavi altında bulunduğu Samsun Medikal Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hasan Başaranhıncal’ı kaybettik

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın amcası, Çorum’un tanınmış sanayici-işadamlarından ve saygın şahsiyetlerinden Hasan Başaranhıncal (85), bu sabaha karşı saat 03.30’da, mide ameliyatı geçirdiği ve 20 gündür tedavi altında bulunduğu Samsun Medikal Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
Hasan Başaranhıncal’ı kaybettik

Yıldız Kiremit Fabrikası sahipleri İsmet ve Nurettin Başaranhıncal’ın ağabeyleri, merhum Alaattin ve merhum Bekir Başaranhıncal ile Fatma Başaranhıncal’ın babaları, Çetin, Cengiz, Metin ve Kadir Başaranhıncal’ın amcaları olan Hasan Başaranhıncal’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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