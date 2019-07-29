Hasan Başaranhıncal’ı kaybettik

Yıldız Kiremit Fabrikası sahipleri İsmet ve Nurettin Başaranhıncal’ın ağabeyleri, merhum Alaattin ve merhum Bekir Başaranhıncal ile Fatma Başaranhıncal’ın babaları, Çetin, Cengiz, Metin ve Kadir Başaranhıncal’ın amcaları olan Hasan Başaranhıncal’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.