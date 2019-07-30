Hasan Başaranhıncal toprağa verildi

Yıldız Kiremit Fabrikası sahipleri İsmet ve Nurettin Başaranhıncal’ın ağabeyleri, merhum Alaattin ve merhum Bekir Başaranhıncal ile Fatma Başaranhıncal’ın babaları, Çetin, Cengiz, Metin ve Kadir Başaranhıncal’ın amcaları olan Hasan Başaranhıncal’ın cenazesi, Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başaranhıncal’ın cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda yurttaş katıldı

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)