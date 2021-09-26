Hasan Aklıklı defnedildi
Gazetemiz fahri köşe yazarı Mustafa Aydınlı’nın eniştesi, Satı Aklıklı’nın eşi, Nizam Aklıklı, Fadime Demirbilek, Zemzem Köçeliöz, Elmas Çınar ve Emine Yalçın’ın babası Hasan Aklıklı (86), Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Güncel 26.09.2021, 18:37
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Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Çorum merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)
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