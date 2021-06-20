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Hasan Akdaş hayatını kaybetti

Güncel 20.06.2021, 17:50
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Hasan Akdaş hayatını kaybetti

Seydim Bekaroğlu Köyü nüfusuna kayıtlı, keresteci esnafından Hasan Akdaş (82) hayatını kaybetti.
Cesur Akdaş’ın babası, Özarslan Ticaret sahibi Ahmet Selim Özarslan’ın kayınpederi olan Hasan Akdaş, Ulumezar’da toprağa verildi.
Akdaş bir süredir rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi görüyordu.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
 

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