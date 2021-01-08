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Haritalar yeşile dönüyor

Çorum'da koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Yaşanan düşüş, HES uygulamasının haritasına da yansıdı.

Güncel 08.01.2021, 22:22
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Haritalar yeşile dönüyor

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulanan tam sokağa çıkma yasağı ve yılbaşında getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının Çorum'daki etkileri gözle görülür oldu.

Çorum'da bir süre önce kontrolden çıkan korona virüs vakaları ve buna bağlı gerçekleşen ölüm sayılarında önemli oranda düşüş olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları da bu doğrultuda. Vali Çiftçi, son günlerde vakalarda yüzde 85 düşüş yaşandığını ifade etmişti.

Çorum’da iyileşme HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasının haritasında da görülüyor. Vakaların arttığı dönemde tamamen kırmızıya bürünen haritada artık büyük bir alanı yeşil ve mavi renkler kaplıyor.

(Haber Merkezi)

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