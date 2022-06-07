Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Ümit Kuyu ile devam

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Genel Merkezi’nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile HKMO Çorum Bölge Temsilciliği 2. Dönem Yönetim Kurulu ataması kararının kendilerine tebliğ edildiğini kaydeden Ümit Kuyu, Çorum HKMO İl Temsilciliği Yönetimi’nde kendisi ile birlikte Burçin Kırış, Mustafa Saçan, Suat Altıparmak, Fatih Ateş, Merve Kurtoğlu ve Ardacan Şensöz’ün görevlendirildiğini söyledi.

HKMO Çorum Bölge Temsilciliği’ne bağlı olarak Çorum, Tokat, Osmancık ve Zile temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Kuyu, “Temsilciliklerimizde yönetim kurulları genel merkez ataması ile belirlenmekte olup, görev süresi 2 yıldır.

1. dönem yönetim kurulumuzda görev alan değerli meslektaşlarımıza, yaptıkları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, 2. dönem yönetim kurulumuzda görev alan değerli meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerken, ataması yapılan yeni yönetim kurulunun Çorum ve Tokat’ta görev yapan meslektaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

