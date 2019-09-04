Harita Mühendisleri, Kadastro Müdürü’ne hayırlı olsun dedi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Kadastro İl Müdürü Esat Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Sevcan ve Harita Mühensisi Savaş Fındık başta olmak üzere birçok oda üyesi katıldı.

Hüseyin Sevcan, Çorum’un yabancısı olmayan Kaya’nın göreve gelişinden çok mutlu olduklarını dile getirirken, “Sizin gibi deneyimli birinin buraya gelmesi bizi sevindirdi. Kadastro Müdürlüğü’nün yaptığı işler göz önünde olmasa da, ülkemizin gelişmesini sağlıyor” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Esat Kaya, çözüm odaklı çalışacaklarının altını çizerken, “Çorum’a daha önce geçici görevle gelmiştim ve burayı tanımıştım. Çorum dışında başka bir yer olsaydı da gitmezdim. Buranın iş hacminin iyi olduğunu biliyorum. Çorum’u kendi memleketim gibi görüyorum. Sorunları algılayıp, çözüm odaklı çalışacağız. Bizim işte personeli tanımak çok önemli, personeli tanıma konusunda zamana ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. (Esra ESEN)