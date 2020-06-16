Hareketli dakikalar! Yaralı ve gözaltılar var…

Kovalamaca sırasında polise ateş açıldığı öne sürüldü. Kovalamaca sonrası silahla yaralandığı belirtilen bir kişi ise, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis araç içerisinde detaylı inceleme yapıyor… (Ayrıntılar gelecek)