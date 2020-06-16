Hareketli dakikalar! Yaralı ve gözaltılar var…
ÇORUM’da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişi uzun süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Güncel 16.06.2020, 09:45 16.06.2020, 10:01
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Kovalamaca sırasında polise ateş açıldığı öne sürüldü. Kovalamaca sonrası silahla yaralandığı belirtilen bir kişi ise, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis araç içerisinde detaylı inceleme yapıyor… (Ayrıntılar gelecek)
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