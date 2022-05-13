Hareket halinde alev alan otomobil kül oldu
Sungurlu'da hareket halinde alev alan otomobil kül oldu.
Güncel 13.05.2022, 22:17
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Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Kaledere Köyü yolunda meydana geldi. Sungurlu’dan Kaledere Köyü istikametine seyir halinde olan Kalender Koç yönetimindeki 06 KLD 76 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Araçtan dumanlar geldiğini fark eden sürücü, yol kenarına çekerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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