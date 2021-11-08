Harçlıklarını biriktirip Kızılay’a bağışladılar
Çorum Albayrak İlkokulu 2B Sınıf Öğretmeni İlkay Uncu tarafından organize edilen çalışmada öğrenciler, yaklaşık bir yıldır harçlıklarından artırarak biriktirmiş oldukları paraları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere Kızılay Derneği Çorum Şubesi Yetkilisi İsmail Can Bulut’a, 2B Sınıf Öğretmeni İlkay Uncu ve Okul Müdürü Ahmet Yıldırım ile birlikte teslim ettiler.
Güncel 08.11.2021, 19:17
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Kızılay yetkilisi İsmail Can Bulut, öğrencilerin bu davranışının özellikle Kızılay Haftası’nda çok değerli olduğunu, iyilik hareketinin büyüklere örnek teşkil edeceğini, Kızılay’ın bu şekilde yapılan yardımlarla, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları yapabildiğini söyledi.
Okul Müdürü Ahmet Yıldırım ise duyarlı davranışı için İlkay öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
(Uğur GÖRKEM)
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