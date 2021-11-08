Harçlıklarını biriktirip Kızılay’a bağışladılar

Kızılay yetkilisi İsmail Can Bulut, öğrencilerin bu davranışının özellikle Kızılay Haftası’nda çok değerli olduğunu, iyilik hareketinin büyüklere örnek teşkil edeceğini, Kızılay’ın bu şekilde yapılan yardımlarla, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları yapabildiğini söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Yıldırım ise duyarlı davranışı için İlkay öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

