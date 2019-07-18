Haramidere’de kaza; 2’si ağır 3 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre, Çorum-İskilip yolu Haramidere mevkiinde önceki akşam H.Ç. (19) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen İ.B. (34) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu G.G.Ç. (26) ağır yaralandı. Araç sürücüsünün de yaralandığı kazada, yaralılardan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)