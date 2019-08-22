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Hapla intihara kalkıştı

Çorum’da bir kişi ailevi sorunlardan dolayı bunalıma girerek çok sayıda ilaçla intihara kalkıştı.

Hapla intihara kalkıştı

Çorum’da bir kişi ailevi sorunlardan dolayı bunalıma girerek çok sayıda ilaçla intihara kalkıştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:39
Hapla intihara kalkıştı

Olay önceki gün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Türkler Köyü’nde meydana geldi. Bu köyde ikamet eden ve ailevi sorunları bulunan 46 yaşındaki N.Ş. (46), çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı.

Yaşadığı evde içtiği ilaçlarla yaşamına son vermek isteyen ve bilinci açık olarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.Ş’nin midesi yıkandı.

Sağlık durumu iyi olan N.Ş.’NİN her ihtimale karşı hastanede doktorlar tarafından gözlem altına alındığı ve olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Haber Merkezi)

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