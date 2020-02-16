“Hapisteyken çek borcu ödenemez”

Çeklerin karşılıksız çıkmasını önleyici yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Palandöken, bankaların çek hesabı açarken kişinin portföyünü dikkate alması ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Mağduriyetlerin önlenmesi için çek borcunu ödeyemeyenlere yönelik düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Hiçbir vatandaşımız hapisteyken çek borcunu ödeyemez” dedi.

“542 BİN KARŞILIKSIZ ÇEKİN SADECE 130 BİNİ SONRA ÖDENEBİLDİ”

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ve adetinde bir önceki yıla göre azalış olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Aralık 2019 raporuna göre, 2019 yılında karşılıksız çek adeti 2018’e göre yüzde 7.9 azalarak 542 bin 133 oldu. Karşılıksız çek tutarı ise yine 2018’e göre yüzde 7.2 azalarak 27.316 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre karşılıksız çek tutarı ve adetindeki azalmaya rağmen, karşılıksız işlemi yapılan 542 bin 133 çekin yüzde 26’sı, yani 130 bin 484’ü geri ödendi. Karşılıksız çekleri önlemek için yeni düzenleme yapmada geç kalınmamalı” diye konuştu.

MÜŞTERİNİN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU İYİ ANALİZ EDİLMELİ

Bankaların karşılıksız çekler konusunda daha hassas ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Karşılıksız çıkan çekler zincirleme olarak tüm ticari dengeleri bozup tıkanmalara yol açıyor. Çeki veren de alan da mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için bankalar çek hesabı açtırmak isteyen müşterinin sosyal ve ekonomik durumunu çok iyi analiz edip araştırmalı. Dükkânın açılış tarihini, ekonomik verilerine ilişkin denetimlerini iyi yapmalı. Çekin karşılıksız çıkma riskini önleyici yeni tedbirler alınmalı. Çek kullanan esnaf ve tacirler de çek konusunda çok dikkatli olmalıdır” şeklinde konuştu.

“KARŞILIKSIZ ÇEKİN CEZASI HAPİS OLMAMALI”

Öte yandan esnafın çek borcundan dolayı hapse girmesinin haksızlık olduğunu dile getiren Palandöken, “Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez. “Esnafımız ekonomik nedenler yüzünden ödeyemediği çek borcundan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalmamalı. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalıdır. Çek borcunun hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç olmadığı artık kabul edilmelidir. Bu konuda yapılacak düzenlemeyi çok sayıda esnafımız ve ailesi büyük bir umutla beklemektedir” ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)