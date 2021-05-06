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Hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Güncel 06.05.2021, 22:27
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Hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerinin müşterek yaptığı çalışma sonucunda Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'parada sahtecilik' suçlarından yakalama kararı ile birlikte hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli şahıs, KEP/JABS programları kullanılarak yakalandı.
Çarşamba Adliyesi’ne sevk edilen K.Y., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)
 

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