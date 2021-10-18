HanımEller Meze & Köfte hizmete açıldı

Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 2/C adresinde bulunan HanımEller Meze & Köfte önceki gün düzenlenen törenle açıldı.

Serap Meriç, Sevilay Karıncalı ve Fatma Baydur’un sahibi olduğu işyerinin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yıllardır arkadaş olan üç kadın KOSGEB girişimcilik kursuna gittikten ve destek aldıktan sonra hayalleri olan işyerini açtıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. İşletmelerindeki ürünlerin tamamının organik ve ev yapımı olduğunu belirten işletmeci kadınlar tüm Çorumluları poğaça, yanıç, katmer, köfte, çiğköfte, turşu, çorba ve çok sayıda meze çeşidini tatmak üzere davet etti.

“Lezzet bizden, yemesi sizden” sloganı ile çalışacak olan HanımEller Meze & Köfte sahipleri Serap Meriç, Sevilay Karıncalı ve Fatma Baydur ileride hedeflerinin şube sayısını artırarak istihdama katkı sağlamak olduğunu da vurguladılar.



(Uğur GÖRKEM)