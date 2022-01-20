Hanımeli Yöresel satış noktaları açılıyor

Seçim dönemi verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Buharaevler, Gülabibey ve Bahçelievler Mahallelerinde yapımını tamamladığımız Hanımeli Yöresel satış noktaları halkımız tarafından oldukça beğenildi. Hemşehrilerimiz buralardan güvenle alışverişlerini yapıyor. Hanımeli Yöresel satış noktalarımız hayırlı olsun.” Dedi.

Başkan Aşgın, 21 Ocak Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek açılışa tüm Çorum halkını davet etti.



