Hanım Tomuk defnedildi

Geçtiğimiz gün 93 yaşında hayatını kaybeden Hanim Tomuk, Ulucami’de ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da başta mesai arkadaşları Hasan Tomuk olmak üzere MHP eski İlçe Başkanı Ahmet Tomuk, Mehmet-Abdullah-Yusuf ve Bünyamin Tomuk’a başsağlığı dileklerini iletti.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Eray UZUN)

