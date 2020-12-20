Hanım Keskin toprağa verildi
Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi, DK Organizasyon sahibi Doğan Keskin'in annesi, kuyumcu esnafından "Apo dayı" şeklinde anılan merhum Abdullah Keskin'in eşi Hanım Keskin vefat etti.
Güncel 20.12.2020, 19:06
135
Merhumenin cenazesi önceki gün Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve merhumenin yakınları katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
0°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
|İmsak
|06:21
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:02
|Akşam
|17:23
|Yatsı
|18:49