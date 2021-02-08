Hanım Bolat vefat etti

Alınan bilgiye göre Köy Hizmetleri’nden emekli Osman Bolat’ın eşi, Halil İbrahim Bolat ve Murat Bolat’ın anneleri, Dursun Poyraz ve oto elektrikçi Yaşar Poyraz’ın ablası olan ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın’ın kayınvalidesi Hanım Bolat (71) geçtiğimiz gece evinde hayatını kaybetti.

Hanım Bolat’ın cenazesi saat 11.00’de Hıdırlık Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bolat’ın cenazesine ailesi ile birlikte çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

