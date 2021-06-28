Handan & Mustafa çifti evlendi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde görev başında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Çorumlu polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün kardeşi Mustafa Alagöz ile TÜMSİAD yöneticilerinden İhsan Kadife’nin kızı Handan önceki gün dünyaevine girdi.

Ayşe & Çetin Alagöz çiftinin oğulları Mustafa ile İhsan Kadife’nin kızı Handan’ın Anitta Otel’de yapılan düğününde nikahlarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini de AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, emekli TANAP Kamulaştırma Direktörü eski Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney yaptı.

İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı ve İl Genel Meclisi üyesi Cevdet Yalçınkaya’nın da katıldığı nikahın ardından Milletvekili Ceylan genç çifti kutlayarak bir ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

(Nurdan AKBAŞ)

