“Han kentin kültür hayatına yön verecek şekilde işlevselleşecek”

Çorum Belediyesi’nin kentin tarih ve kültürünü tekrardan canlandırma çalışmalarının en önemli ayağı olan Veli Paşa Hanı restorasyonunda sona gelindi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın beraberindeki Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk ve Hasan Tuluk’la birlikte handa incelemede bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum adına önemli eserler ortaya koyan Hasan Tuluk, Çorum’un tarihi ve kültürü konusunda çok önemli araştırmalara ve makalelere imza atan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi hemşehrimiz Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk’la birlikte Veli Paşa Hanı’nda incelemelerde bulundu. Hanın yapılış amacı ve bugünkü şartlarda hangi işlevleri üstleneceği noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Hanın yapılış amacına uygun olarak bugünün şartlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Şehrimizin en önemli kültürel varlıklarından biri olan Veli Paşa hanı yapıldığı tarihte adından da anlaşılacağı gibi han yani otel olarak kullanılmış. Bugünkü şartlarda hanın odalarının büyüklüğü bir otel olarak kullanılmasını imkansız kılıyor. Hanı şehrimizin kültür hayatına yön verecek şekilde işlevselleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çorum'da Sıradışı Bir Han Yapısı Üzerine Gözlemler: Velipaşa Hanı-Anadolu Oteli” adlı makaleyi kaleme alan Hasan Tuluk'un oğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk, Veli Paşa Hanın incelenmesinden sonra yaptığı açıklamada hanın misyonunun değişmesinin şehrin turizmi açısından daha uygun olacağını ifade etti.

(Gülbahar TAŞ)