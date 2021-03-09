Hamza Yazgan, Merve Ateş’le hayatını birleştirdi 

Çorum Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleştirilen sade bir törenle nikâhları kıyılan genç çifti Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikâhta Vali Çiftçi de nikâh şahitliği yaptı.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, genç çifte bir ömür mutluluk diledi.

(Haber Merkezi)

