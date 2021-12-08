Hamza Sönmez hayatını kaybetti
Güncel 08.12.2021, 19:17
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Çorum’un tanınmış simalarından Avukat Yusuf Sönmez’in amcasının oğlu, Ali, Ahmet, Garip Sönmez’in ağabeyleri, öğretmen Özcan Sönmez’in amcası Hamza Sönmez hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre önceki gün hayatını kaybeden Hamza Sönmez için saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünde tören düzenlendi. Merhumun cenazesi törenin ardından merkeze bağlı Gökçepınar Köyü’ne götürülerek sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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