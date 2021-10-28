Hamza Demirer vefat etti
Güncel 28.10.2021, 23:30
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Çorum’un tanınmış simalarından “Kürt Hamza” olarak bilinen Hamza Demirer hayatını kaybetti.
Hitit Tur Otobüs İşletmesi ortaklarından Ayhan Demirer’in de babası olan Hamza Demirer, akciğer kanseri olması nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Son olarak rahatsızlığı nedeniyle Çorum’da bulunan özel bir hastanede tedavi altında bulunan Hamza Demirer önceki gün öğlen saatlerinde hayata tutunamadı.
Merhumun cenazesinin öğle namazına müteakip Mecitözü’nün Sülüklü Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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