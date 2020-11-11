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Hamza Araz defnedildi

Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi’nde görev yapan Hamza Araz vefat etti.

Güncel 11.11.2020, 20:02
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Hamza Araz defnedildi

Mecitözü Şeyhler Mahallesi’nden Süleyman Araz’ın oğlu, Hamdullah, Sakine ve Hasan Araz'ın kardeşi Hamza Araz, Şeyhler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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