Hamza Akdağ hayatını kaybetti

Alına bilgiye göre ilimiz merkeze bağlı Çatak Köyü’nden gelme Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden emekli Hamza Akdağ uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum Ülkü Ocakları’nın eski yöneticilerinden, önceki dönem TÜRKAV Başkanı öğretmen Fikret Akdağ ile Fikriye Akdağ’ın babası ve Mustafa Karakaş’ın kayınbabası olan Hamza Akdağ’ın cenazesi hastaneden alınarak köyüne götürüldü. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

