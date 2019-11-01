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“Hamr” 20 bin izleyiciye ulaştı

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve uyuşturucu ile mücadeleyi konu alan “Hamr” isimli tiyatro oyunu, Türkiye genelinde 20 bin kişiye ulaştı. 

“Hamr” 20 bin izleyiciye ulaştı

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve uyuşturucu ile mücadeleyi konu alan “Hamr” isimli tiyatro oyunu, Türkiye genelinde 20 bin kişiye ulaştı. 

01 Kasım 2019 Cuma 16:55
“Hamr” 20 bin izleyiciye ulaştı

Madde bağımlısı dört gencin hikayesini anlatan “Hamr” isimli tiyatro oyununda gençlere uyuşturucunun zararlarının tiyatro yoluyla anlatılması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 20 risk bölgesinde sahnelenen oyunu 17 bin 920 lise öğrencisi, bin 460 üniversite öğrencisi ve çok sayıda aile izledi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Mersin, Antalya, Konya, Muğla ve Denizli’de gösterime giren oyunda uyuşturucunun zararları binlerce gence aktarıldı. Büyük beğeni alan oyunu öğrenciler ve veliler ayakta alkışladı. 
Oyun, Türkiye genelinde turnelere devam ediyor. 

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